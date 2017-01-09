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[16-01-2017 0:10]Пилот экранизировал песню, рассказывающую о круге перерождений
Группа Пилот представила очередной клип на песню с готовящегося к выходу альбома "Пандора".
Видео снято на песню "Безмятежность", которая, по словам Ильи Чёрта, рассказывает о круге перерождений. Вдохновителями музыкальной составляющей композиции стали Portishead и Massive Attack.
"Безмятежность" - пятый клип, снятый на песни с "Пандоры". В сентябре 2014 года Пилот опубликовал клип "Дожди", посвящённый памяти гитариста Виктора Бастракова, в марте 2016 года вышел клип на песню "Нелюбовь", в октябре зрители увидели "лучший клип в истории группы" "Нет иного рая", а в декабре группа показала ролик "Выживший".
Посмотреть клип "Безмятежность" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.
[13-01-2017 17:04]Группа FPG сняла клип в виде мистического триллера
Состоялась премьера нового клипа на песню группы FPG "Думай", впервые изданную ещё в 2004 году на альбоме "Г*внорок".
"Снимать мы начали его очень давно, больше двух лет назад. Это было на следующий день после того памятного и жаркого "Нашествия", в пять утра мы уже выехали на локацию в какой-то лес. Там, в общем-то, все и началось. Режиссером клипа стал Равшан Вахидов, снявший предыдущее видео "Там, где ты есть". Он же стал и автором сценария этого мистического триллера, сюжетная линия которого – это некая экзистенциальная драма, я бы сказал катастрофище. Борьба демонов главного героя, которая, кстати, коснулась и меня, спустя буквально пару недель. Меня мои демоны чуть не убили" - рассказал "Нашему радио" фронтмэн FPG Антон "Пух" Павлов.
Пятница, 13-е специально была выбрана для премьеры клипа, т.к.
[13-01-2017 0:22]"Квартирник у Маргулиса" вернётся на телеэкраны с группой Рекорд-оркестр
На телеканале "Че" стартует новый сезон музыкального шоу "Квартирник у Маргулиса".
Первым гостем сезона станет группа Рекорд-оркестр, которую телезрители уже могли видеть в новогоднем выпуске передачи или в спецвыпуске к Дню памяти Владимира Высоцкого. Эфир состоится 20 января в 23:30.
Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, программа "Квартирник у Маргулиса" впервые вышла на "Че" в ноябре 2015 года. За прошедшее время в гости к Евгению Маргулису успели заглянуть ЧайФ, Крематорий, Несчастный случай, Тараканы!, СерьГа, Сергей Чиграков, Гарик Сукачёв, Би-2, Браво, Ногу свело! и многие другие. Во втором сезоне "Че" обещает показать квартирные концерты Андрея Макаревича, Алексея Романова, Александра Васильева, групп ДДТ, КняZz, Mgzavrebi, Танцы минус, Billy's Band, Хоронько-оркестр, The Matrixx.
[11-01-2017 19:33]В группе Тараканы! появился новый "старый" гитарист
В группе Тараканы! произошла смена гитариста.
Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, на январских фестивалях "Frost" состоялись последние выступления гитариста Николая Стравинского в составе Тараканов! Музыкант, игравший в группе с 2012 года, уезжает на ПМЖ в США, где будет развивать сольный проект Selfieman.
В Тараканы! же спустя 12 лет возвращается Дмитрий Кежватов, записывавший с коллективом альбомы "Страх и ненависть", "Улица Свободы" и "Ракеты из России". Кежватов является автором музыки многих песен Тараканов!, включая "Я смотрю на них", "Границы гетто", "Собачье сердце", "Между первым вдохом и последним выдохом", и музыкальным продюсером нового альбома группы "Сила одного".
[11-01-2017 11:13]Сергей Галанин посвятил клип Дэвиду Боуи
В годовщину смерти Дэвида Боуи группа СерьГа представила новый клип, посвящённый великому музыканту.
"Год назад не стало Дэвида Боуи, музыканта, актера, художника, продюсера... человека, создавшего совершенно неповторимый и узнаваемый стиль рок-музыки, по-настоящему универсального артиста, совмещавшего таланты в совершенно разных жанрах искусства. Эта песня была написана буквально сразу под впечатлением от его ухода, а буквально вчера была закончена работа над клипом" - комментирует песню и видео Сергей Галанин.
Галанину принадлежит идея клипа. Режиссёром ролика стал Михаил Максимов, который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, снял для СерьГи видео "Хоровод".
[10-01-2017 0:55]Ария просит поклонников составить сэт-лист предстоящих концертов
Группа Ария готовится к туру "Для слабых места нет!".
Особенностью этих гастролей станет то, что сэт-лист концертов будут выбирать поклонники Арии с помощью голосования. На сайте команды уже запущено голосование, где любой желающий может выбрать пятнадцать любимых песен. В списке представлена большая часть песен Арии, за исключением треков, авторство которых принадлежит бывшим музыкантам группы (например, из голосования полностью исключен второй альбом "С кем ты?").
Тур стартует в конце марта. В феврале и первой половине марта, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, Ария отправится в совместный тур с симфоническим оркестром. В Москве такой концерт пройдёт 27 апреля в "Крокус сити ...
[9-01-2017 22:21]Фёдор Чистяков завершил проект "Выше Ноля" видеоверсией своего концерта
Фёдор Чистяков опубликовал видеоверсию концерта "Выше нОля", состоявшегося два года назад в питерском ЛДМ.
Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в январе 2016 года это выступление было издано в виде концертного альбома. "Удивительное стечение обстоятельств. Редкий случай когда сложилось всё. И зал, и группа, и запись звука, и съёмка видео. Зал был именно тот самый Ленинградский Дворец Молодёжи, в котором проходил судьбоносный для группы Ноль 5-й фестиваль Ленинградского Рок-Клуба, давший группе путёвку в жизнь. Зал, в здании которого в 90-е находилась студия звукозаписи, в которой были записаны альбомы "Сказки" (1989) и "Северное Буги" (1990) и многие другие альбомы Питерского рока. Все эти обстоятельства и внутренние и внешние слились воедино, и состоялся настоящий прорыв.
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