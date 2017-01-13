[20-01-2017 22:04 ] Пикник записал песню на стихи Ильи Кормильцева Пикник принял участие в трибьют-проекте Ильи Кормильцева "Иллюминатор". Группа записала песню "Колесо".



"Текст выбирали путем математических вычислений букв. Во-первых, не должно было быть много слов в этом тексте и, во-вторых, это уже не математика, а, скорее, лирика, текст должен быть понятен, по крайней мере, нам самим, ну, и желательно, всем остальным слушателям. Как решились принять участие в проекте? Ну, здесь, наверное, нет ничего удивительного, это все-таки не уколы делать, а песню написать – это для нас привычная история, и поскольку тексты Кормильцева всегда многозначны и образны, мне кажется, любому композитору одно удовольствие написать на них музыку", - рассказал "Нашему радио" Эдмунд Шклярский. Стоит отметить, что это не первое обращение Пикника к поэзии Ильи Кормильцева. Tweet

[19-01-2017 20:35 ] Би-2 выпустили концертный альбом "The Best Of" Группа Би-2 выпустила новый концертный альбом.



В основу релиза легло аншлаговое выступление Би-2 26 ноября 2016 года в московском "Крокус сити холле" с программой "Best of". На двух концертах 25 и 26 ноября группа сыграла главные песни из всех своих альбомов, а также представила две новые композиции "Лайки" и посвящённую памяти Александра Ротаня "Алиса". Обе новинки, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в начале прошлой осени были изданы отдельным синглом, а позже войдут в новый номерной альбом Би-2. В феврале состоится премьера видеоклипа на песню "Алиса".



Послушать все песни из альбома "THE BEST OF @ Crocus City Hall, 26/11/16" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.



Би-2 и в 2017 году продолжат показывать программу "Best of" на концертах. В конце января группа отправится в тур по Северной Америке, далее программу увидят в Сочи, Новомосковске, Казани, Мурманске. Tweet

[19-01-2017 20:01 ] Максим Леонидов выпустит первый за шесть лет альбом Максим Леонидов работает над новым альбомом под рабочим названием "Ангел, змея и крест".



"Четыре песни находятся в работе с этого альбома, я очень надеюсь, что, возможно, к весне он появится. Это будет, в общем, за последние шесть лет первый сольный альбом – я был занят другими вещами, я писал мюзиклы, мне это было очень интересно, и как-то спокойно относился к тому, что песни не пишутся", - рассказал музыкант "Нашему радио". Премьера первого сингла с альбома "Снегопады" состоится на радио 20 января.



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, предыдущий альбом Леонидова "Папины песни" вышел в 2011 году. Он включал в себя 11 треков, представляющие собой кавер-версии на известные песни 40-60-х годов прошлого столетия, выполненные в стильных "голливудских" аранжировках. Tweet

[18-01-2017 0:09 ] Группа S.P.O.R.T. показала новый клип Питерская группа S.P.O.R.T. представила новый клип на песню "Великолепна".



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в прошлом году группа S.P.O.R.T. вернулась к активной деятельности после нескольких лет простоя. Музыканты активно играют концерты и работают над новым альбомом - первым с 2008 года. Песня "Великолепна" войдёт в новую пластинку. В записи композиции участвовал клавишник групп Странные игры, АВИА и НОМ Николай Гусев. Режиссёром клипа стал Сергей Карпов.



Посмотреть клип "Великолепна" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



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[17-01-2017 21:19 ] Тараканы! представили фрагмент юбилейного DVD Группа Тараканы! выложила в интернет фрагмент будущего юбилейного DVD.



На видео песню "Реальный панк?", впервые изданную в 2002 году на альбоме "Страх и ненависть", Тараканы! исполняют при поддержке коллектива Siberian Meat Grinder. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, материал для DVD был заснят на четырёх праздничных концертах Тараканов!, случившихся в марте прошлого года в клубе "YotaSpace". За четыре вечера вместе с Тараканами! их 25-летие отметили друзьях по цеху - участники групп: Кирпичи, Порнофильмы, Элизиум, Браво, Lumen, Louna, Distemper, Animal ДжаZ, Anacondaz и многих других.



DVD и аудио-версия концертника будут изданы студией "Союз" в течение первой половины 2017 года.



Посмотреть видео "Реальный панк?" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



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