[13-01-2017 17:04 ] Группа FPG сняла клип в виде мистического триллера Состоялась премьера нового клипа на песню группы FPG "Думай", впервые изданную ещё в 2004 году на альбоме "Г*внорок".



"Снимать мы начали его очень давно, больше двух лет назад. Это было на следующий день после того памятного и жаркого "Нашествия", в пять утра мы уже выехали на локацию в какой-то лес. Там, в общем-то, все и началось. Режиссером клипа стал Равшан Вахидов, снявший предыдущее видео "Там, где ты есть". Он же стал и автором сценария этого мистического триллера, сюжетная линия которого – это некая экзистенциальная драма, я бы сказал катастрофище. Борьба демонов главного героя, которая, кстати, коснулась и меня, спустя буквально пару недель. Меня мои демоны чуть не убили" - рассказал "Нашему радио" фронтмэн FPG Антон "Пух" Павлов.



Пятница, 13-е специально была выбрана для премьеры клипа, т.к. Tweet

[13-01-2017 0:22 ] "Квартирник у Маргулиса" вернётся на телеэкраны с группой Рекорд-оркестр На телеканале "Че" стартует новый сезон музыкального шоу "Квартирник у Маргулиса".



Первым гостем сезона станет группа Рекорд-оркестр, которую телезрители уже могли видеть в новогоднем выпуске передачи или в спецвыпуске к Дню памяти Владимира Высоцкого. Эфир состоится 20 января в 23:30.



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, программа "Квартирник у Маргулиса" впервые вышла на "Че" в ноябре 2015 года. За прошедшее время в гости к Евгению Маргулису успели заглянуть ЧайФ, Крематорий, Несчастный случай, Тараканы!, СерьГа, Сергей Чиграков, Гарик Сукачёв, Би-2, Браво, Ногу свело! и многие другие. Во втором сезоне "Че" обещает показать квартирные концерты Андрея Макаревича, Алексея Романова, Александра Васильева, групп ДДТ, КняZz, Mgzavrebi, Танцы минус, Billy's Band, Хоронько-оркестр, The Matrixx. Tweet

[11-01-2017 11:13 ] Сергей Галанин посвятил клип Дэвиду Боуи В годовщину смерти Дэвида Боуи группа СерьГа представила новый клип, посвящённый великому музыканту.



"Год назад не стало Дэвида Боуи, музыканта, актера, художника, продюсера... человека, создавшего совершенно неповторимый и узнаваемый стиль рок-музыки, по-настоящему универсального артиста, совмещавшего таланты в совершенно разных жанрах искусства. Эта песня была написана буквально сразу под впечатлением от его ухода, а буквально вчера была закончена работа над клипом" - комментирует песню и видео Сергей Галанин.



Галанину принадлежит идея клипа. Режиссёром ролика стал Михаил Максимов, который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, снял для СерьГи видео "Хоровод". Tweet

[10-01-2017 0:55 ] Ария просит поклонников составить сэт-лист предстоящих концертов Группа Ария готовится к туру "Для слабых места нет!".



Особенностью этих гастролей станет то, что сэт-лист концертов будут выбирать поклонники Арии с помощью голосования. На сайте команды уже запущено голосование, где любой желающий может выбрать пятнадцать любимых песен. В списке представлена большая часть песен Арии, за исключением треков, авторство которых принадлежит бывшим музыкантам группы (например, из голосования полностью исключен второй альбом "С кем ты?").



Тур стартует в конце марта. В феврале и первой половине марта, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, Ария отправится в совместный тур с симфоническим оркестром. В Москве такой концерт пройдёт 27 апреля в "Крокус сити ... Tweet