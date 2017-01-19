[25-01-2017 19:44 ] Louna познакомит страну с "Дивным новым миром" Группа Louna готовит масштабный концертный тур, посвящённый презентации последнего альбома "Дивный новый мир".



"Мы будем играть почти все песни с новой пластинки, но, естественно, любимые многими хиты и боевики из турового трек-листа мы никуда не уберем и будем радовать пришедших на концерты людей и песнями с предыдущих альбомов. Для нас также примечателен тот факт, что мы повезем с собой в этот тур свет, помимо звука, и декорации так называемые, для воссоздания и визуальной концепции атмосферы данного альбома", - рассказала Лусинэ Геворкян в интервью "Нашему радио".



Тур стартует 3 марта в Рязани. Далее группа отправится в Пензу, Самару, Тольятти, Саратов, Екатеринбург и другие российские города. 25 марта Louna сыграет концерт в московском клубе "Stadium", к которому, по словам Лу, "готовится необычное и красивое шоу". Аналогичное выступление в Санкт-Петербурге планируется на 14 апреля.



Напомним, что альбом "Дивный новый мир" вышел 9 декабря. Tweet

[24-01-2017 19:31 ] Книга о Ленинграде выйдет к 20-летию группы К отмечаемому в этом году 20-летию группы Ленинград издательство "Эксмо" выпустит книгу о юбилярах.



Издание "Ленинград. Невероятная и правдивая история" написал Максим Семеляк, из-под пера которого несколько лет назад вышла другая книга о детище Сергея Шнурова "Музыка для мужика". В интервью Газете.Ру автор сравнил эти две книги: "Я добавил в старую книгу пару дюжин историй, которые по каким-то причинам не вошли в неё десять лет назад, и дописал две главы про новые времена. Если говорить об общем объёме, то книга увеличилась примерно на треть. Разумеется, фотографий тут не в пример больше и подобраны они лучше, не говоря уж про дизайн... Книга элементарно не может больше называться "Музыка для мужика", потому что эта музыка уже точно не только для мужика. Tweet

[23-01-2017 20:21 ] Новый видеофильм Ночных снайперов увидят только акционеры краудфандингового проекта Ночные снайперы готовятся показать музыкальный видеофильм с концерта-презентации альбома "Выживут только влюблённые". Но посмотреть его можно только приняв участие в краудфандинговом проекте группы.



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в ноябре Диана Арбенина приступила к сбору средств на создание открытой студии звукозаписи. Одним из лотов проекта является видеофильм с записью презентации последнего альбома коллектива, прошедшей 7 марта 2016 года в Санкт-Петербурге. "Настоящая снайперская музыка, уникальные сценографические технологии, профессиональная видеосъемка!" - говорится в описании этой работы. Фильм не будет выкладываться в открытый доступ, так что увидеть его легально смогут только акционеры проекта.



Пока Ночным снайперам удалось получить на студию около миллиона рублей, но для успешного завершения акции группе требуется ещё 4,5 ... Tweet

[22-01-2017 19:37 ] Новые рок-альбомы 2017 года Подходит к концу первый месяц 2017 года, а это значит, что совсем скоро стартует новый музыкальный сезон. Портал rRock.ru решил напомнить, какие группы обещали в этом году порадовать своих поклонников новыми студийными альбомами.



В 2016 году мы разбивали наш обзор на две части – сначала рассказали о планах на первые полгода, а потом – на осень и декабрь. В этот раз никакого деления не будет, и в статье окажутся затронуты планируемые релизы на весь 2017 год. И сразу предупреждаем: если мы пропустили ещё какие-нибудь значимые альбомы, о выходе которых уже было объявлено ранее – пишите их названия в комментариях!



5'nizza – "Ку"

Третий альбом возрождённого два года назад харьковского дуэта 5'nizza выйдет в феврале. Пластинка получила название "Ку", смысл которого объяснил в интервью участник группы Андрей Запорожец: "Ку" – это очень вместительное понятие. Tweet

[20-01-2017 22:04 ] Пикник записал песню на стихи Ильи Кормильцева Пикник принял участие в трибьют-проекте Ильи Кормильцева "Иллюминатор". Группа записала песню "Колесо".



"Текст выбирали путем математических вычислений букв. Во-первых, не должно было быть много слов в этом тексте и, во-вторых, это уже не математика, а, скорее, лирика, текст должен быть понятен, по крайней мере, нам самим, ну, и желательно, всем остальным слушателям. Как решились принять участие в проекте? Ну, здесь, наверное, нет ничего удивительного, это все-таки не уколы делать, а песню написать – это для нас привычная история, и поскольку тексты Кормильцева всегда многозначны и образны, мне кажется, любому композитору одно удовольствие написать на них музыку", - рассказал "Нашему радио" Эдмунд Шклярский. Стоит отметить, что это не первое обращение Пикника к поэзии Ильи Кормильцева. Tweet

[19-01-2017 20:35 ] Би-2 выпустили концертный альбом "The Best Of" Группа Би-2 выпустила новый концертный альбом.



В основу релиза легло аншлаговое выступление Би-2 26 ноября 2016 года в московском "Крокус сити холле" с программой "Best of". На двух концертах 25 и 26 ноября группа сыграла главные песни из всех своих альбомов, а также представила две новые композиции "Лайки" и посвящённую памяти Александра Ротаня "Алиса". Обе новинки, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в начале прошлой осени были изданы отдельным синглом, а позже войдут в новый номерной альбом Би-2. В феврале состоится премьера видеоклипа на песню "Алиса".



Послушать все песни из альбома "THE BEST OF @ Crocus City Hall, 26/11/16" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.



Би-2 и в 2017 году продолжат показывать программу "Best of" на концертах. В конце января группа отправится в тур по Северной Америке, далее программу увидят в Сочи, Новомосковске, Казани, Мурманске. Tweet