[9-01-2017 22:21 ] Фёдор Чистяков завершил проект "Выше Ноля" видеоверсией своего концерта Фёдор Чистяков опубликовал видеоверсию концерта "Выше нОля", состоявшегося два года назад в питерском ЛДМ.



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в январе 2016 года это выступление было издано в виде концертного альбома. "Удивительное стечение обстоятельств. Редкий случай когда сложилось всё. И зал, и группа, и запись звука, и съёмка видео. Зал был именно тот самый Ленинградский Дворец Молодёжи, в котором проходил судьбоносный для группы Ноль 5-й фестиваль Ленинградского Рок-Клуба, давший группе путёвку в жизнь. Зал, в здании которого в 90-е находилась студия звукозаписи, в которой были записаны альбомы "Сказки" (1989) и "Северное Буги" (1990) и многие другие альбомы Питерского рока. Все эти обстоятельства и внутренние и внешние слились воедино, и состоялся настоящий прорыв. Tweet

[9-01-2017 21:18 ] Вася Обломов доказал, что он "Живее всех живых" Вася Обломов показал видеоверсию своего первого концертного альбома "Живее всех живых", который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, вышел в феврале прошлого года.



Сам концерт состоялся в апреле 2015 года в московском клубе "YotaSpace". Всё выступление на одной сцене с Васей играли гитарист Дмитрий Емельянов, скрипачка Ася Соршнева, аккоредонист, флейтист и саксофонист Дмитрий Карев, барабанщик Валентин Тарасов. Специальными гостями шоу стали Глеб Самойлов и Паша Чехов. Подробный отчёт с концерт можно прочитать на rRock.ru.



Посмотреть концерт "Живее всех живых" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



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[7-01-2017 18:36 ] Рок-группы отметили Новый год на фестивале "Frost" Уважаемые посетители rRock.ru! Вашему вниманию предлагается отчёт о новогоднем фестивале "Frost", который состоялся 4 января 2017 года в московском клубе "Bud Arena"!



Долгие годы в нашей стране существует странный стереотип о том, как нужно проводить длинные новогодние праздники. Целые семьи, от мала до велика, едят праздничные салаты, иногда ходят в гости и, конечно, смотрят всякую пакость по телевидению, где на всех каналах одни и те же поп-артисты или юмористы поют, пляшут и веселятся. Для борьбы с этим "совковым" заблуждением несколько лет назад энтузиасты придумали новогодний рок-фестиваль "Frost". Родившись в 2012 году в Санкт-Петербурге, за пять лет "Frost" успешно распространил свою географию на Архангельск, Петрозаводск, Вологду и Великий Новгород, Нижний Новгород. В 2016 году фестиваль, наконец, добрался до Москвы. Успех столичного "Frost'а" был очевиден, ведь собрать крупнейшую концертную площадку города "Stadium Live" – дело непростое. Tweet

[7-01-2017 12:51 ] Бригадный подряд дал "Уроки панк-рока" на даче В последний день 2016 года группа Бригадный подряд представила новый клип "Уроки панк-рока", снятый на даче.



Один из главных хитов Бригадного подряда "Уроки панк-рока" появился в 2006 году на альбоме "Так не должно быть". В записи студийной версии песни поучаствовали Михаил Горшенёв из Короля и Шута и Александр "Чача" Иванов из НАИВа. В прошлом году, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, "Уроки панк-рока" были перезаписаны для пластинки "Реинкарнация-2", состоящей из современных обработок старых песен коллектива.



Посмотреть клип "Уроки панк-рока" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



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[6-01-2017 23:26 ] Борис Гребенщиков поздравил с праздниками новогодней песней Группа Аквариум написала песню к Новому году и Рождеству.



В тексте песни Борис Гребенщиков высказал свои пожелания к 2017 году: "Дай нам Мира Господи в этот Новый год". Будет ли эта песня издана на каких-то релизах Аквариума - пока неизвестно. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в прошлом году группа хотела выпустить второй после "Песен нелюбимых" мини-альбом, но этим планам не суждено было сбыться.



Послушать новогоднюю песню можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



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