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[20-01-2017 22:04]Пикник записал песню на стихи Ильи Кормильцева
Пикник принял участие в трибьют-проекте Ильи Кормильцева "Иллюминатор". Группа записала песню "Колесо".
"Текст выбирали путем математических вычислений букв. Во-первых, не должно было быть много слов в этом тексте и, во-вторых, это уже не математика, а, скорее, лирика, текст должен быть понятен, по крайней мере, нам самим, ну, и желательно, всем остальным слушателям. Как решились принять участие в проекте? Ну, здесь, наверное, нет ничего удивительного, это все-таки не уколы делать, а песню написать – это для нас привычная история, и поскольку тексты Кормильцева всегда многозначны и образны, мне кажется, любому композитору одно удовольствие написать на них музыку", - рассказал "Нашему радио" Эдмунд Шклярский. Стоит отметить, что это не первое обращение Пикника к поэзии Ильи Кормильцева.
[19-01-2017 20:35]Би-2 выпустили концертный альбом "The Best Of"
Группа Би-2 выпустила новый концертный альбом.
В основу релиза легло аншлаговое выступление Би-2 26 ноября 2016 года в московском "Крокус сити холле" с программой "Best of". На двух концертах 25 и 26 ноября группа сыграла главные песни из всех своих альбомов, а также представила две новые композиции "Лайки" и посвящённую памяти Александра Ротаня "Алиса". Обе новинки, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в начале прошлой осени были изданы отдельным синглом, а позже войдут в новый номерной альбом Би-2. В феврале состоится премьера видеоклипа на песню "Алиса".
Послушать все песни из альбома "THE BEST OF @ Crocus City Hall, 26/11/16" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.
Би-2 и в 2017 году продолжат показывать программу "Best of" на концертах. В конце января группа отправится в тур по Северной Америке, далее программу увидят в Сочи, Новомосковске, Казани, Мурманске.
[19-01-2017 20:01]Максим Леонидов выпустит первый за шесть лет альбом
Максим Леонидов работает над новым альбомом под рабочим названием "Ангел, змея и крест".
"Четыре песни находятся в работе с этого альбома, я очень надеюсь, что, возможно, к весне он появится. Это будет, в общем, за последние шесть лет первый сольный альбом – я был занят другими вещами, я писал мюзиклы, мне это было очень интересно, и как-то спокойно относился к тому, что песни не пишутся", - рассказал музыкант "Нашему радио". Премьера первого сингла с альбома "Снегопады" состоится на радио 20 января.
Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, предыдущий альбом Леонидова "Папины песни" вышел в 2011 году. Он включал в себя 11 треков, представляющие собой кавер-версии на известные песни 40-60-х годов прошлого столетия, выполненные в стильных "голливудских" аранжировках.
[18-01-2017 0:09]Группа S.P.O.R.T. показала новый клип
Питерская группа S.P.O.R.T. представила новый клип на песню "Великолепна".
Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в прошлом году группа S.P.O.R.T. вернулась к активной деятельности после нескольких лет простоя. Музыканты активно играют концерты и работают над новым альбомом - первым с 2008 года. Песня "Великолепна" войдёт в новую пластинку. В записи композиции участвовал клавишник групп Странные игры, АВИА и НОМ Николай Гусев. Режиссёром клипа стал Сергей Карпов.
Посмотреть клип "Великолепна" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.
[17-01-2017 21:19]Тараканы! представили фрагмент юбилейного DVD
Группа Тараканы! выложила в интернет фрагмент будущего юбилейного DVD.
На видео песню "Реальный панк?", впервые изданную в 2002 году на альбоме "Страх и ненависть", Тараканы! исполняют при поддержке коллектива Siberian Meat Grinder. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, материал для DVD был заснят на четырёх праздничных концертах Тараканов!, случившихся в марте прошлого года в клубе "YotaSpace". За четыре вечера вместе с Тараканами! их 25-летие отметили друзьях по цеху - участники групп: Кирпичи, Порнофильмы, Элизиум, Браво, Lumen, Louna, Distemper, Animal ДжаZ, Anacondaz и многих других.
DVD и аудио-версия концертника будут изданы студией "Союз" в течение первой половины 2017 года.
Посмотреть видео "Реальный панк?" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.
[16-01-2017 0:10]Пилот экранизировал песню, рассказывающую о круге перерождений
Группа Пилот представила очередной клип на песню с готовящегося к выходу альбома "Пандора".
Видео снято на песню "Безмятежность", которая, по словам Ильи Чёрта, рассказывает о круге перерождений. Вдохновителями музыкальной составляющей композиции стали Portishead и Massive Attack.
"Безмятежность" - пятый клип, снятый на песни с "Пандоры". В сентябре 2014 года Пилот опубликовал клип "Дожди", посвящённый памяти гитариста Виктора Бастракова, в марте 2016 года вышел клип на песню "Нелюбовь", в октябре зрители увидели "лучший клип в истории группы" "Нет иного рая", а в декабре группа показала ролик "Выживший".
Посмотреть клип "Безмятежность" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.
[13-01-2017 17:04]Группа FPG сняла клип в виде мистического триллера
Состоялась премьера нового клипа на песню группы FPG "Думай", впервые изданную ещё в 2004 году на альбоме "Г*внорок".
"Снимать мы начали его очень давно, больше двух лет назад. Это было на следующий день после того памятного и жаркого "Нашествия", в пять утра мы уже выехали на локацию в какой-то лес. Там, в общем-то, все и началось. Режиссером клипа стал Равшан Вахидов, снявший предыдущее видео "Там, где ты есть". Он же стал и автором сценария этого мистического триллера, сюжетная линия которого – это некая экзистенциальная драма, я бы сказал катастрофище. Борьба демонов главного героя, которая, кстати, коснулась и меня, спустя буквально пару недель. Меня мои демоны чуть не убили" - рассказал "Нашему радио" фронтмэн FPG Антон "Пух" Павлов.
Пятница, 13-е специально была выбрана для премьеры клипа, т.к.
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