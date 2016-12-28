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[31-12-2016 16:53]C Новым 2017 годом!

C Новым 2017 годом!Дорогие посетители сайта rRock.ru!

Команда нашего портала от всего сердца поздравляет Вас и Ваших близких с наступающим 2017 годом! Желаем всем личного счастья, крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, успехов в труде и больше интересной музыки!

Оставайтесь с нами! В новом году мы продолжим знакомить Вас с самыми свежими новостями из мира отечественной рок-музыки, выкладывать актуальные видео- и аудиозаписи, публиковать отчёты с концертов.

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[30-12-2016 19:54]Стали известны пятёрки номинантов премии "Чартова дюжина"

Стали известны пятёрки номинантов премии "Чартова дюжина"Стали известны результаты первого этапа голосования за номинантов премии "Чартова дюжина". Согласно традиции, пятерки номинантов выбрали члены экспертного совета - музыканты, журналисты и представители индустрии.

Номинация "Группа": Ленинград, Mgzavrebi, Би-2, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации
Номинация "Песня": Ночные снайперы - "История", 25/17 - "Живым", Би-2 - "Лайки", ЧайФ - "Чей чай горячей", Кукрыниксы - "Шторм"
Номинация "Солист": Сергей Шнуров, Борис Гребенщиков, Баста, Лёва Би-2, Александр Васильев
Номинация "Солистка": Земфира, Диана Арбенина, Настя Полева, Хелависа, Василиса и Флорида из Ленинграда
Номинация "Альбом": Сплин - "Ключ к шифру", Mgzavrebi - "Iasamani", Кукрыниксы - "Артист", Мельница "Химера", Ночные снайперы - "Выживут только влюблённые"
Номинация "Клип": Ленинград - "В Питере - пить", Би-2 - "Птица на подоконнике", Несчастный ...

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[30-12-2016 19:36]Тараканы! показали песню, невошедшую в новый альбом

Тараканы! показали песню, невошедшую в новый альбомВ качестве новогоднего подарка своим поклонникам группа Тараканы! показала песню "Без флагов и без виз", которая в силу разных причин не вошла в выпущенный осенью альбом "Сила одного".

До этого момента песню слышали только акционеры с сайта Planeta, где Тараканы!, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, собирали средства на издание пластинки. "Пусть этот трек, по разным причинам не вошедший в окончательную версию альбома, станет неожиданным сюрпризом, а слова текста его припева — "Мир без флагов и без виз, правительств и границ, без армий и полиции. Мир без гимнов и гербов, гражданства, паспортов и без президентов" — нашими пожеланиями вам в новом году" - говорится в обращении музыкантов.

Послушать песню "Без флагов и без виз" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.

В начале января Тараканы! сыграют сэты на фестивалях "Frost" в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, а весной стартует тур ...

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[30-12-2016 19:18]Алиса отметит 20-летие альбома "Дурень"

Алиса отметит 20-летие альбома "Дурень"Весной 2017 года группа Алиса сыграет концерты к 20-летнему юбилею альбома "Дурень".

Выступления пройдут 28 апреля в московском клубе "Stadium Live" и 12 мая в питерском дворце спорта "Юбилейный". На этих концертах прозвучат все песни с альбома "Дурень", включая самый известный хит Алисы "Трасса Е-95" и не игравшуюся живьём с конца 90-х годов композицию "Пляс Сибири". Также в сэт-лист концертов войдут песни с других альбомов, наиболее акуальные для сегодняшнего Константина Кинчева.

Алиса не в первый раз будет праздновать юбилей альбома. Группа уже отмечала концертами 20-летия "Шестого лесничего", "Шабаша", "Для тех, кто свалился с Луны", "Чёрной метки".

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[29-12-2016 19:01]Юбилейный концерт Алексея Кортнева и Камиля Ларина покажут по ТВ

Юбилейный концерт Алексея Кортнева и Камиля Ларина покажут по ТВ2 января в 23:15 на канале НТВ будет показана телеверсия совместно юбилейного концерта лидера группы Несчастный случай Алексея Кортнева и актёра театра "Квартет И" Камиля Ларина "Два по 50".

Концерт состоялся 19 ноября в московском зале "Крокус сити холл". Помимо Несчастного случая и "Квартета И" в шоу приняли участие друзья именинников: Валдис Пельш, Михаил Ефремов, Диана Арбенина, Ирина Богушевская, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Максим Леонидов, группы Би-2 и Uma2rman.

Подробный отчёт об этом концерте можно прочитать на нашем портале rRock.ru.

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[29-12-2016 0:03]Фёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографии

Фёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографииФёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографии "Выше ноля".

"Работа, созданная режиссёром Анатолием Зайончковским, охватывает почти двадцатилетний период жизни музыканта, начавшийся как раз после прекращения активной деятельности группы Ноль. В это время Чистяков много экспериментировал с разными жанрами и направлениями, несколько раз был близок к решению оставить музыку навсегда, но в итоге создал концертную программу, равной которой по энергетике в России не было давно. В фильме, кроме откровенного рассказа самого Фёдора, использовано много интервью с его коллегами и уникальный архивный материал, предоставленный самим артистом", - сообщается в пресс-релизе работы. Подробнее о фильме Чистяков рассказывал в интервью нашему порталу rRock.ru.

Премьера "Выше Ноля" состоялась в ноябре на одном из телеканалов.

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[28-12-2016 18:39]К 30-летию группы Калинов мост сняли документальный фильм

К 30-летию группы Калинов мост сняли документальный фильмСостоялась премьера документального фильма "Калинов мост. Пьеса СРоком 30 лет...", снятого к 30-летию легендарной группы.

В фильме, автором которого стал режиссёр Иван Нежданов, можно увидеть интервью музыкантов, архивные фотографии и видео, отрывки из клипов. Помимо участников Калинова моста в фильме снялись их друзья и коллеги: Гарик Сукачёв, СергейГаланин, Стас Намин, Баста, 25/17, Пелагея, Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, Эдмунд Шклярский, Александр Ф. Скляр и многие другие. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, закадровый голос принадлежит актёру Ивану Охлобыстину. "Калинов Мост - группа, чьи корни уходят в глубину сибирских руд. Вот уже на протяжении 30 лет мы имеем честь вкушать плоды их творчества. Они озаряют наш мир сиянием неистового света, погружая в особенное, непередаваемое состояние их внутреннего мира.

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Афиша

FLARE в клубе "Shamrock" (Королёв)
КАЛИНОВ МОСТ в клубе "Известия-hall" (Москва)
ТАНЦЫ МИНУС в клубе "Volta" (Москва)
БОНИ НЕМ в клубе "Rock House" (Москва)
Фестиваль "METAL SELECTION Vol.7" в клубе "Rock House" (Москва)
СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ в клубе "16 тонн" (Москва)
FLARE в Тема Баре (Москва)
КАЛИНОВ МОСТ в клубе "Космонавт" (Санкт-Петербург)
Metal Evening в клубе "Rock House" (Москва)

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