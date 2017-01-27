[1-02-2017 19:43 ] СерьГа сняла две версии клипа на одну песню Группа СерьГа показала новый клип "ПримеТы".



Видео выпущено в двух вариантах монтажа и цвета. "Короткая" версия пойдёт в эфир телеканалов, а "большое кино" с диалогами, прологами и эпилогами выложено в интернет. Режиссёром клипа стал Олег Компасов, знакомый по музыкальному видео для Валерия Сюткина, групп Воскресение и ЧайФ, певицы Мары и других артистов. Главные роли в клипе сыграли актёры Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Фёдор Дунаевский, Артём Федотов и сам Сергей Галанин.



Концертная премьера песни "ПримеТы", как ранее сообщал наш портал rRock.ru, состоялась в мае прошлого года. Вскоре композиция зазвучала на радио. В ближайшем будущем "ПримеТы" войдут в новый альбом СерьГи.



Посмотреть расширенную версию клипа "ПримеТы" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



Tweet

[31-01-2017 19:25 ] Лидер группы Торба-на-Круче выпустил сольный альбом проекта ИвАново детство Лидер группы Торба-на-Круче Макс ИвАнов выпустил дебютный альбом своего сольного проекта ИвАново детство "Жизнь на плёнке".



В последний день января состоялся цифровой релиз работы. Скачать песни можно с популярных сервисов iTunes и Google Play. "Альбом "Жизнь на плёнке" Макса ИвАнова и его проекта ивАново детство - как блокнот Дугласа Сполдинга, где собраны "обряды и обыкновенности", "открытия и откровения", озарения и ощущения, мальчишеские мечты – всё, что нужно сохранить, когда понимаешь, что ты живой. Живой на самом деле, не понарошку. И пока ты живёшь – мелькают вокруг, сменяют друг друга явления, события, лица, и время увеличивает и уменьшает расстояния между ними. То, что удалось понять, не забыть, уловить в этой веренице – остаётся в блокноте.. или на плёнке, если успел нажать rec на магнитофоне. И герои этих записей – совсем не вымышленные. Tweet

[30-01-2017 12:10 ] Пилот записал акустический альбом к своему 20-летию 11 февраля состоится цифровой релиз нового акустического альбома группы Пилот.



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, к своему 20-летию Пилот подготовил юбилейное издание "Двадцатничек", представляющее из себя полноцветную иллюстрированную книгу с полной информацией о группе и её дискографии. К книге прилагается забрендированная флэшка и диск. На флэшке собраны архивные фото- и видеоматериалы, найденные в компьютерах и на дисках у самих музыкантов и самых преданных членов фан-клуба "13.Ч". В диск же вошли лучшие песни за всю историю коллектива в новом акустическом прочтении.



Это издание можно приобрести только на концертах юбилейного тура и в онлайн-магазине Пилота, а цифровая версия акустического альбома станет доступна для всех желающих с 11 февраля.



Праздничный тур Пилота "Двадцатничек" стартует 4 февраля в Архангельске. Tweet

[28-01-2017 12:02 ] Илья Чёрт принял участие в трибьюте Вадима Курылёва Лидер Пилота Илья Чёрт записал песню "Смерти не было" для трибьюта Вадима Курылёва и группы Электрические партизаны.



Песня "Смерти не было" была впервые опубликована в 2010 году на альбоме Электрических партизан "Век неспокойного солнца". "Эта песня всегда была у нас одной из самых эзотерических, и вот её новая реинкарнация... Слушаем и понимаем, что без неё и трибьют был бы не трибьют..." - прокомментировал кавер сам Курылёв. Послушать версию Ильи Чёрта можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.



Работа над альбомом-трибьютом Электрических партизан "Подпольный рок" длится уже несколько лет. Помимо Чёрта свои каверы на песни Курылёва записали группы Разные люди, СПБабай, Собаки Качалова, Вертикаль, Урбан Пиночет и другие. Ожидается также участие коллективов НЭП, Декабрь, Бригадный подряд, Михаила Башакова, Ермена Анти, Бранимира, Андрея Тропилло.



Перепеть любимую композицию Электрических партизан может любой желающий. Tweet