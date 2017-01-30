[3-02-2017 15:07 ] Би-2 показали новый клип к Дню рождения Шуры 3 февраля - в День рождения Шуры Би-2 - состоялась премьера нового клипа группы на песню "Алиса".



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, съёмки видео проходили в конце декабря в Ботаническом саду. По словам музыкантов, это первый за более чем 10 лет клип, в съёмках которого не принял участие ни один из членов группы. Главные роли в видео исполнят дети: дочка Шуры Би-2 Ева, его сын Оливер, сыновья Лёвы Би-2 — Авив и Давид, дочка барабанщика Бориса Лифшица Лиза, а также талантливые юные актёры и актрисы, отлично сыгравшие волшебных жителей сказочной страны, в которой и разворачиваются действия клипа. Директором и продюсером съёмок стала Елизавета Би Два из компании "Всегда красиво", режиссёром клипа - Яна Скопина.



Посмотреть клип "Алиса" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



Tweet

[2-02-2017 21:29 ] Ночные снайперы сыграют заключительный сольный концерт Группа Ночные снайперы больше года не будет играть сольных концертов.



Заключительное выступление группы пройдёт 2 июня в московском Зелёном театре. На официальных ресурсах Снайперов скоро будет организовано специальное голосование за песни, которые зрители хотят услышать на предстоящем шоу. Пауза в гастрольной деятельности коллектива расстянется до второй половины 2018 года, когда Ночные снайперы планируют "эпохальным" концертом отметить своё 25-летие.



В настоящее время группа занята сбором средств на создание открытой студии звукозаписи. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, краудфандинговый проект стартовал 1 ноября. На данный момент Диане Арбениной удалось получить уже более миллиона рублей, а до 1 марта по планам эта сумма должна увеличиться в пять ... Tweet

[2-02-2017 19:58 ] Документальный фильм о классическом проекте Вячеслава Бутусова покажут по ТВ 12 февраля в 16:05 на телеканале "Культура" будет показан документальный фильм "Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости".



"О необычном концерте Вячеслава Бутусова "Пробужденная радость", где рок-музыкант смешал рок и классику, отдав неакадемическую музыку в руки академических мастеров. Этот концерт-откровение Бутусов посвятил Женщине, несущей в мир любовь и радость", - говорится в описании фильма, снятого режиссёром Геннадием Лобанковым. В получасовой фильм войдут, как концертные кадры, так и интервью, взятые у участников проекта.



Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, концерт "Пробуждённая радость" прошёл минувшей осенью в Санкт-Петербурге. Tweet

[1-02-2017 19:43 ] СерьГа сняла две версии клипа на одну песню Группа СерьГа показала новый клип "ПримеТы".



Видео выпущено в двух вариантах монтажа и цвета. "Короткая" версия пойдёт в эфир телеканалов, а "большое кино" с диалогами, прологами и эпилогами выложено в интернет. Режиссёром клипа стал Олег Компасов, знакомый по музыкальному видео для Валерия Сюткина, групп Воскресение и ЧайФ, певицы Мары и других артистов. Главные роли в клипе сыграли актёры Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Фёдор Дунаевский, Артём Федотов и сам Сергей Галанин.



Концертная премьера песни "ПримеТы", как ранее сообщал наш портал rRock.ru, состоялась в мае прошлого года. Вскоре композиция зазвучала на радио. В ближайшем будущем "ПримеТы" войдут в новый альбом СерьГи.



Посмотреть расширенную версию клипа "ПримеТы" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.



Tweet

[31-01-2017 19:25 ] Лидер группы Торба-на-Круче выпустил сольный альбом проекта ИвАново детство Лидер группы Торба-на-Круче Макс ИвАнов выпустил дебютный альбом своего сольного проекта ИвАново детство "Жизнь на плёнке".



В последний день января состоялся цифровой релиз работы. Скачать песни можно с популярных сервисов iTunes и Google Play. "Альбом "Жизнь на плёнке" Макса ИвАнова и его проекта ивАново детство - как блокнот Дугласа Сполдинга, где собраны "обряды и обыкновенности", "открытия и откровения", озарения и ощущения, мальчишеские мечты – всё, что нужно сохранить, когда понимаешь, что ты живой. Живой на самом деле, не понарошку. И пока ты живёшь – мелькают вокруг, сменяют друг друга явления, события, лица, и время увеличивает и уменьшает расстояния между ними. То, что удалось понять, не забыть, уловить в этой веренице – остаётся в блокноте.. или на плёнке, если успел нажать rec на магнитофоне. И герои этих записей – совсем не вымышленные. Tweet