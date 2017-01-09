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[16-01-2017 0:10]Пилот экранизировал песню, рассказывающую о круге перерождений

Пилот экранизировал песню, рассказывающую о круге перерожденийГруппа Пилот представила очередной клип на песню с готовящегося к выходу альбома "Пандора".

Видео снято на песню "Безмятежность", которая, по словам Ильи Чёрта, рассказывает о круге перерождений. Вдохновителями музыкальной составляющей композиции стали Portishead и Massive Attack.

"Безмятежность" - пятый клип, снятый на песни с "Пандоры". В сентябре 2014 года Пилот опубликовал клип "Дожди", посвящённый памяти гитариста Виктора Бастракова, в марте 2016 года вышел клип на песню "Нелюбовь", в октябре зрители увидели "лучший клип в истории группы" "Нет иного рая", а в декабре группа показала ролик "Выживший".

Посмотреть клип "Безмятежность" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.

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[13-01-2017 17:04]Группа FPG сняла клип в виде мистического триллера

Группа FPG сняла клип в виде мистического триллераСостоялась премьера нового клипа на песню группы FPG "Думай", впервые изданную ещё в 2004 году на альбоме "Г*внорок".

"Снимать мы начали его очень давно, больше двух лет назад. Это было на следующий день после того памятного и жаркого "Нашествия", в пять утра мы уже выехали на локацию в какой-то лес. Там, в общем-то, все и началось. Режиссером клипа стал Равшан Вахидов, снявший предыдущее видео "Там, где ты есть". Он же стал и автором сценария этого мистического триллера, сюжетная линия которого – это некая экзистенциальная драма, я бы сказал катастрофище. Борьба демонов главного героя, которая, кстати, коснулась и меня, спустя буквально пару недель. Меня мои демоны чуть не убили" - рассказал "Нашему радио" фронтмэн FPG Антон "Пух" Павлов.

Пятница, 13-е специально была выбрана для премьеры клипа, т.к.

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[13-01-2017 0:22]"Квартирник у Маргулиса" вернётся на телеэкраны с группой Рекорд-оркестр

"Квартирник у Маргулиса" вернётся на телеэкраны с группой Рекорд-оркестрНа телеканале "Че" стартует новый сезон музыкального шоу "Квартирник у Маргулиса".

Первым гостем сезона станет группа Рекорд-оркестр, которую телезрители уже могли видеть в новогоднем выпуске передачи или в спецвыпуске к Дню памяти Владимира Высоцкого. Эфир состоится 20 января в 23:30.

Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, программа "Квартирник у Маргулиса" впервые вышла на "Че" в ноябре 2015 года. За прошедшее время в гости к Евгению Маргулису успели заглянуть ЧайФ, Крематорий, Несчастный случай, Тараканы!, СерьГа, Сергей Чиграков, Гарик Сукачёв, Би-2, Браво, Ногу свело! и многие другие. Во втором сезоне "Че" обещает показать квартирные концерты Андрея Макаревича, Алексея Романова, Александра Васильева, групп ДДТ, КняZz, Mgzavrebi, Танцы минус, Billy's Band, Хоронько-оркестр, The Matrixx.

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[11-01-2017 19:33]В группе Тараканы! появился новый "старый" гитарист

В группе Тараканы! появился новый "старый" гитаристВ группе Тараканы! произошла смена гитариста.

Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, на январских фестивалях "Frost" состоялись последние выступления гитариста Николая Стравинского в составе Тараканов! Музыкант, игравший в группе с 2012 года, уезжает на ПМЖ в США, где будет развивать сольный проект Selfieman.

В Тараканы! же спустя 12 лет возвращается Дмитрий Кежватов, записывавший с коллективом альбомы "Страх и ненависть", "Улица Свободы" и "Ракеты из России". Кежватов является автором музыки многих песен Тараканов!, включая "Я смотрю на них", "Границы гетто", "Собачье сердце", "Между первым вдохом и последним выдохом", и музыкальным продюсером нового альбома группы "Сила одного".

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[11-01-2017 11:13]Сергей Галанин посвятил клип Дэвиду Боуи

Сергей Галанин посвятил клип Дэвиду БоуиВ годовщину смерти Дэвида Боуи группа СерьГа представила новый клип, посвящённый великому музыканту.

"Год назад не стало Дэвида Боуи, музыканта, актера, художника, продюсера... человека, создавшего совершенно неповторимый и узнаваемый стиль рок-музыки, по-настоящему универсального артиста, совмещавшего таланты в совершенно разных жанрах искусства. Эта песня была написана буквально сразу под впечатлением от его ухода, а буквально вчера была закончена работа над клипом" - комментирует песню и видео Сергей Галанин.

Галанину принадлежит идея клипа. Режиссёром ролика стал Михаил Максимов, который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, снял для СерьГи видео "Хоровод".

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[10-01-2017 0:55]Ария просит поклонников составить сэт-лист предстоящих концертов

Ария просит поклонников составить сэт-лист предстоящих концертовГруппа Ария готовится к туру "Для слабых места нет!".

Особенностью этих гастролей станет то, что сэт-лист концертов будут выбирать поклонники Арии с помощью голосования. На сайте команды уже запущено голосование, где любой желающий может выбрать пятнадцать любимых песен. В списке представлена большая часть песен Арии, за исключением треков, авторство которых принадлежит бывшим музыкантам группы (например, из голосования полностью исключен второй альбом "С кем ты?").

Тур стартует в конце марта. В феврале и первой половине марта, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, Ария отправится в совместный тур с симфоническим оркестром. В Москве такой концерт пройдёт 27 апреля в "Крокус сити ...

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[9-01-2017 22:21]Фёдор Чистяков завершил проект "Выше Ноля" видеоверсией своего концерта

Фёдор Чистяков завершил проект "Выше Ноля" видеоверсией своего концертаФёдор Чистяков опубликовал видеоверсию концерта "Выше нОля", состоявшегося два года назад в питерском ЛДМ.

Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в январе 2016 года это выступление было издано в виде концертного альбома. "Удивительное стечение обстоятельств. Редкий случай когда сложилось всё. И зал, и группа, и запись звука, и съёмка видео. Зал был именно тот самый Ленинградский Дворец Молодёжи, в котором проходил судьбоносный для группы Ноль 5-й фестиваль Ленинградского Рок-Клуба, давший группе путёвку в жизнь. Зал, в здании которого в 90-е находилась студия звукозаписи, в которой были записаны альбомы "Сказки" (1989) и "Северное Буги" (1990) и многие другие альбомы Питерского рока. Все эти обстоятельства и внутренние и внешние слились воедино, и состоялся настоящий прорыв.

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Metal Evening в клубе "Rock House" (Москва)
КАЛИНОВ МОСТ в клубе "Известия-hall" (Москва)
Фестиваль "METAL SELECTION Vol.7" в клубе "Rock House" (Москва)
СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ в клубе "16 тонн" (Москва)
FLARE в Тема Баре (Москва)
ТАНЦЫ МИНУС в клубе "Volta" (Москва)
КАЛИНОВ МОСТ в клубе "Космонавт" (Санкт-Петербург)
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