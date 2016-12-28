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[31-12-2016 16:53]C Новым 2017 годом!
Дорогие посетители сайта rRock.ru!
Команда нашего портала от всего сердца поздравляет Вас и Ваших близких с наступающим 2017 годом! Желаем всем личного счастья, крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, успехов в труде и больше интересной музыки!
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[30-12-2016 19:54]Стали известны пятёрки номинантов премии "Чартова дюжина"
Стали известны результаты первого этапа голосования за номинантов премии "Чартова дюжина". Согласно традиции, пятерки номинантов выбрали члены экспертного совета - музыканты, журналисты и представители индустрии.
Номинация "Группа": Ленинград, Mgzavrebi, Би-2, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации
Номинация "Песня": Ночные снайперы - "История", 25/17 - "Живым", Би-2 - "Лайки", ЧайФ - "Чей чай горячей", Кукрыниксы - "Шторм"
Номинация "Солист": Сергей Шнуров, Борис Гребенщиков, Баста, Лёва Би-2, Александр Васильев
Номинация "Солистка": Земфира, Диана Арбенина, Настя Полева, Хелависа, Василиса и Флорида из Ленинграда
Номинация "Альбом": Сплин - "Ключ к шифру", Mgzavrebi - "Iasamani", Кукрыниксы - "Артист", Мельница "Химера", Ночные снайперы - "Выживут только влюблённые"
Номинация "Клип": Ленинград - "В Питере - пить", Би-2 - "Птица на подоконнике", Несчастный ...
[30-12-2016 19:36]Тараканы! показали песню, невошедшую в новый альбом
В качестве новогоднего подарка своим поклонникам группа Тараканы! показала песню "Без флагов и без виз", которая в силу разных причин не вошла в выпущенный осенью альбом "Сила одного".
До этого момента песню слышали только акционеры с сайта Planeta, где Тараканы!, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, собирали средства на издание пластинки. "Пусть этот трек, по разным причинам не вошедший в окончательную версию альбома, станет неожиданным сюрпризом, а слова текста его припева — "Мир без флагов и без виз, правительств и границ, без армий и полиции. Мир без гимнов и гербов, гражданства, паспортов и без президентов" — нашими пожеланиями вам в новом году" - говорится в обращении музыкантов.
Послушать песню "Без флагов и без виз" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.
В начале января Тараканы! сыграют сэты на фестивалях "Frost" в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, а весной стартует тур ...
[30-12-2016 19:18]Алиса отметит 20-летие альбома "Дурень"
Весной 2017 года группа Алиса сыграет концерты к 20-летнему юбилею альбома "Дурень".
Выступления пройдут 28 апреля в московском клубе "Stadium Live" и 12 мая в питерском дворце спорта "Юбилейный". На этих концертах прозвучат все песни с альбома "Дурень", включая самый известный хит Алисы "Трасса Е-95" и не игравшуюся живьём с конца 90-х годов композицию "Пляс Сибири". Также в сэт-лист концертов войдут песни с других альбомов, наиболее акуальные для сегодняшнего Константина Кинчева.
Алиса не в первый раз будет праздновать юбилей альбома. Группа уже отмечала концертами 20-летия "Шестого лесничего", "Шабаша", "Для тех, кто свалился с Луны", "Чёрной метки".
[29-12-2016 19:01]Юбилейный концерт Алексея Кортнева и Камиля Ларина покажут по ТВ
2 января в 23:15 на канале НТВ будет показана телеверсия совместно юбилейного концерта лидера группы Несчастный случай Алексея Кортнева и актёра театра "Квартет И" Камиля Ларина "Два по 50".
Концерт состоялся 19 ноября в московском зале "Крокус сити холл". Помимо Несчастного случая и "Квартета И" в шоу приняли участие друзья именинников: Валдис Пельш, Михаил Ефремов, Диана Арбенина, Ирина Богушевская, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Максим Леонидов, группы Би-2 и Uma2rman.
Подробный отчёт об этом концерте можно прочитать на нашем портале rRock.ru.
[29-12-2016 0:03]Фёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографии
Фёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографии "Выше ноля".
"Работа, созданная режиссёром Анатолием Зайончковским, охватывает почти двадцатилетний период жизни музыканта, начавшийся как раз после прекращения активной деятельности группы Ноль. В это время Чистяков много экспериментировал с разными жанрами и направлениями, несколько раз был близок к решению оставить музыку навсегда, но в итоге создал концертную программу, равной которой по энергетике в России не было давно. В фильме, кроме откровенного рассказа самого Фёдора, использовано много интервью с его коллегами и уникальный архивный материал, предоставленный самим артистом", - сообщается в пресс-релизе работы. Подробнее о фильме Чистяков рассказывал в интервью нашему порталу rRock.ru.
Премьера "Выше Ноля" состоялась в ноябре на одном из телеканалов.
[28-12-2016 18:39]К 30-летию группы Калинов мост сняли документальный фильм
Состоялась премьера документального фильма "Калинов мост. Пьеса СРоком 30 лет...", снятого к 30-летию легендарной группы.
В фильме, автором которого стал режиссёр Иван Нежданов, можно увидеть интервью музыкантов, архивные фотографии и видео, отрывки из клипов. Помимо участников Калинова моста в фильме снялись их друзья и коллеги: Гарик Сукачёв, СергейГаланин, Стас Намин, Баста, 25/17, Пелагея, Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, Эдмунд Шклярский, Александр Ф. Скляр и многие другие. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, закадровый голос принадлежит актёру Ивану Охлобыстину. "Калинов Мост - группа, чьи корни уходят в глубину сибирских руд. Вот уже на протяжении 30 лет мы имеем честь вкушать плоды их творчества. Они озаряют наш мир сиянием неистового света, погружая в особенное, непередаваемое состояние их внутреннего мира.
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