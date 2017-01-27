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[1-02-2017 19:43]СерьГа сняла две версии клипа на одну песню
Группа СерьГа показала новый клип "ПримеТы".
Видео выпущено в двух вариантах монтажа и цвета. "Короткая" версия пойдёт в эфир телеканалов, а "большое кино" с диалогами, прологами и эпилогами выложено в интернет. Режиссёром клипа стал Олег Компасов, знакомый по музыкальному видео для Валерия Сюткина, групп Воскресение и ЧайФ, певицы Мары и других артистов. Главные роли в клипе сыграли актёры Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Фёдор Дунаевский, Артём Федотов и сам Сергей Галанин.
Концертная премьера песни "ПримеТы", как ранее сообщал наш портал rRock.ru, состоялась в мае прошлого года. Вскоре композиция зазвучала на радио. В ближайшем будущем "ПримеТы" войдут в новый альбом СерьГи.
Посмотреть расширенную версию клипа "ПримеТы" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.
[31-01-2017 19:25]Лидер группы Торба-на-Круче выпустил сольный альбом проекта ИвАново детство
Лидер группы Торба-на-Круче Макс ИвАнов выпустил дебютный альбом своего сольного проекта ИвАново детство "Жизнь на плёнке".
В последний день января состоялся цифровой релиз работы. Скачать песни можно с популярных сервисов iTunes и Google Play. "Альбом "Жизнь на плёнке" Макса ИвАнова и его проекта ивАново детство - как блокнот Дугласа Сполдинга, где собраны "обряды и обыкновенности", "открытия и откровения", озарения и ощущения, мальчишеские мечты – всё, что нужно сохранить, когда понимаешь, что ты живой. Живой на самом деле, не понарошку. И пока ты живёшь – мелькают вокруг, сменяют друг друга явления, события, лица, и время увеличивает и уменьшает расстояния между ними. То, что удалось понять, не забыть, уловить в этой веренице – остаётся в блокноте.. или на плёнке, если успел нажать rec на магнитофоне. И герои этих записей – совсем не вымышленные.
[30-01-2017 12:10]Пилот записал акустический альбом к своему 20-летию
11 февраля состоится цифровой релиз нового акустического альбома группы Пилот.
Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, к своему 20-летию Пилот подготовил юбилейное издание "Двадцатничек", представляющее из себя полноцветную иллюстрированную книгу с полной информацией о группе и её дискографии. К книге прилагается забрендированная флэшка и диск. На флэшке собраны архивные фото- и видеоматериалы, найденные в компьютерах и на дисках у самих музыкантов и самых преданных членов фан-клуба "13.Ч". В диск же вошли лучшие песни за всю историю коллектива в новом акустическом прочтении.
Это издание можно приобрести только на концертах юбилейного тура и в онлайн-магазине Пилота, а цифровая версия акустического альбома станет доступна для всех желающих с 11 февраля.
Праздничный тур Пилота "Двадцатничек" стартует 4 февраля в Архангельске.
[30-01-2017 0:12]Найк Борзов выступит у Захара Прилепина в программе "Соль"
Очередным гостем телепередачи Захара Прилепина "Соль" станет Найк Борзов. Программа выйдет в эфир РЕН-ТВ в ночь с 5 на 6 февраля в 00:00.
Музыкант сыграет в студии старые и новые песни из проекта "Этно-техно", который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в 2015 и 2016 годах влился в два диска "Молекула". Также Борзов пообщается с ведущим на самые разные темы.
Напомним, что премьера передачи "Соль", состоялась в ноябре 2015 года. Во втором сезоне "Соли", стартовавшем в конце сентября, из рок-музыкантов успели побывать КняZz, Фёдор Чистяков, Мельница, Ногу свело! и АнимациЯ. Кроме того в январе был показан специальный выпуск программы с телеверсией концерта группировки Ленинград.
[29-01-2017 17:52]Вячеслав Бутусов записывает песни с классическими и электронными музыкантами
Лидер Ю-Питера Вячеслав Бутусов и пианистка Екатерина Мечетина представили совместную песню.
Выбор музыкантов пал на композицию "Бедная птица", впервые изданную двадцать лет назад на последнем альбоме группы Наутилус Помпилиус "Атлантида". Послушать новую концертную версию песни можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.
Это не первая совместная работа Бутусова и Мечетиной. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, минувшей осенью в Санкт-Петербурге состоялась премьера совместного проекта артистов "Пробуждённая радость". Участники проекта исполнили 17 специально отобранных песен, которые перемежались чтением небольших притч из новеллы "Пробуждённая радость", входящей в бутусовскую книгу "Архия". Специально для концерта Бутусов и Мечетина записали новую композицию "К ангелам".
[28-01-2017 12:02]Илья Чёрт принял участие в трибьюте Вадима Курылёва
Лидер Пилота Илья Чёрт записал песню "Смерти не было" для трибьюта Вадима Курылёва и группы Электрические партизаны.
Песня "Смерти не было" была впервые опубликована в 2010 году на альбоме Электрических партизан "Век неспокойного солнца". "Эта песня всегда была у нас одной из самых эзотерических, и вот её новая реинкарнация... Слушаем и понимаем, что без неё и трибьют был бы не трибьют..." - прокомментировал кавер сам Курылёв. Послушать версию Ильи Чёрта можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.
Работа над альбомом-трибьютом Электрических партизан "Подпольный рок" длится уже несколько лет. Помимо Чёрта свои каверы на песни Курылёва записали группы Разные люди, СПБабай, Собаки Качалова, Вертикаль, Урбан Пиночет и другие. Ожидается также участие коллективов НЭП, Декабрь, Бригадный подряд, Михаила Башакова, Ермена Анти, Бранимира, Андрея Тропилло.
Перепеть любимую композицию Электрических партизан может любой желающий.
[27-01-2017 18:56]Светлана Сурганова записала песни военных лет
Состоялся релиз нового альбома группы Сурганова и оркестр "Песни военных лет".
Работа над диском началась ещё несколько лет назад. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, идея записать подобный альбом возникла ещё в 2015 году - после того, как Светлана Сурганова в День Победы сыграла концерт из песен, появившихся во время Второй Мировой войны. 8 сентября прошлого года - в День начала блокады Ленинграда - Сурганова и оркестр представили сингл "Тёмная ночь", предваряющий выход альбома.
Сам же альбом "Песни военных лет" приурочен к другой дате - Дню снятия блокады Ленинграда.
Трек-лист альбома:
1. Нам нужна одна победа
2. Журавли
3. Песня о далёкой Родине
4. Самолёты
5. На безымянной высоте
6. Тёмная ночь
7. Любимый город
8. Катюша
9. Пора в путь дорогу
10. Смуглянка
11. Соловьи
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