[28-01-2017 12:02 ] Илья Чёрт принял участие в трибьюте Вадима Курылёва Лидер Пилота Илья Чёрт записал песню "Смерти не было" для трибьюта Вадима Курылёва и группы Электрические партизаны.



Песня "Смерти не было" была впервые опубликована в 2010 году на альбоме Электрических партизан "Век неспокойного солнца". "Эта песня всегда была у нас одной из самых эзотерических, и вот её новая реинкарнация... Слушаем и понимаем, что без неё и трибьют был бы не трибьют..." - прокомментировал кавер сам Курылёв. Послушать версию Ильи Чёрта можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.



Работа над альбомом-трибьютом Электрических партизан "Подпольный рок" длится уже несколько лет. Помимо Чёрта свои каверы на песни Курылёва записали группы Разные люди, СПБабай, Собаки Качалова, Вертикаль, Урбан Пиночет и другие. Ожидается также участие коллективов НЭП, Декабрь, Бригадный подряд, Михаила Башакова, Ермена Анти, Бранимира, Андрея Тропилло.



Перепеть любимую композицию Электрических партизан может любой желающий. Tweet

[27-01-2017 18:56 ] Светлана Сурганова записала песни военных лет Состоялся релиз нового альбома группы Сурганова и оркестр "Песни военных лет".



Работа над диском началась ещё несколько лет назад. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, идея записать подобный альбом возникла ещё в 2015 году - после того, как Светлана Сурганова в День Победы сыграла концерт из песен, появившихся во время Второй Мировой войны. 8 сентября прошлого года - в День начала блокады Ленинграда - Сурганова и оркестр представили сингл "Тёмная ночь", предваряющий выход альбома.



Сам же альбом "Песни военных лет" приурочен к другой дате - Дню снятия блокады Ленинграда.



Трек-лист альбома:

1. Нам нужна одна победа

2. Журавли

3. Песня о далёкой Родине

4. Самолёты

5. На безымянной высоте

6. Тёмная ночь

7. Любимый город

8. Катюша

9. Пора в путь дорогу

10. Смуглянка

11. Соловьи

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[26-01-2017 20:13 ] Браво сыграет концерт из редких песен к выходу книги о группе Традиционные весенние концерты группы Браво пройдут в столицах в конце апреля.



22 апреля в московском клубе "YotaSpace" и 28 апреля в питерском зале "А2" стиляги представят программу "Бравоспектива". "В апреле кроме "лучшего и любимого" сыграем нечасто исполняемые песни с разных альбомов", - сообщил Евгений Хавтан. Также к концертам выйдет CD-сборник с этими песнями, а издательство АСТ выпустит книгу о Браво с рабочим названием "Ветер знает, где его искать". Автором книги стал журналист Алексей Певчев, который пару лет назад уже писал о Браво для книжной серии "Легенды нашего рока".



Новая же книга выйдет в серии "Легенды русского рока", запущенной в 2015 году, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, с тома о Викторе Цое и Кино. Tweet