[31-12-2016 16:53 ] C Новым 2017 годом! Дорогие посетители сайта rRock.ru!



Команда нашего портала от всего сердца поздравляет Вас и Ваших близких с наступающим 2017 годом! Желаем всем личного счастья, крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, успехов в труде и больше интересной музыки!



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[30-12-2016 19:54 ] Стали известны пятёрки номинантов премии "Чартова дюжина" Стали известны результаты первого этапа голосования за номинантов премии "Чартова дюжина". Согласно традиции, пятерки номинантов выбрали члены экспертного совета - музыканты, журналисты и представители индустрии.



Номинация "Группа": Ленинград, Mgzavrebi, Би-2, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации

Номинация "Песня": Ночные снайперы - "История", 25/17 - "Живым", Би-2 - "Лайки", ЧайФ - "Чей чай горячей", Кукрыниксы - "Шторм"

Номинация "Солист": Сергей Шнуров, Борис Гребенщиков, Баста, Лёва Би-2, Александр Васильев

Номинация "Солистка": Земфира, Диана Арбенина, Настя Полева, Хелависа, Василиса и Флорида из Ленинграда

Номинация "Альбом": Сплин - "Ключ к шифру", Mgzavrebi - "Iasamani", Кукрыниксы - "Артист", Мельница "Химера", Ночные снайперы - "Выживут только влюблённые"

Номинация "Клип": Ленинград - "В Питере - пить", Би-2 - "Птица на подоконнике", Несчастный ... Tweet

[30-12-2016 19:36 ] Тараканы! показали песню, невошедшую в новый альбом В качестве новогоднего подарка своим поклонникам группа Тараканы! показала песню "Без флагов и без виз", которая в силу разных причин не вошла в выпущенный осенью альбом "Сила одного".



До этого момента песню слышали только акционеры с сайта Planeta, где Тараканы!, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, собирали средства на издание пластинки. "Пусть этот трек, по разным причинам не вошедший в окончательную версию альбома, станет неожиданным сюрпризом, а слова текста его припева — "Мир без флагов и без виз, правительств и границ, без армий и полиции. Мир без гимнов и гербов, гражданства, паспортов и без президентов" — нашими пожеланиями вам в новом году" - говорится в обращении музыкантов.



Послушать песню "Без флагов и без виз" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.



В начале января Тараканы! сыграют сэты на фестивалях "Frost" в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, а весной стартует тур ... Tweet

[30-12-2016 19:18 ] Алиса отметит 20-летие альбома "Дурень" Весной 2017 года группа Алиса сыграет концерты к 20-летнему юбилею альбома "Дурень".



Выступления пройдут 28 апреля в московском клубе "Stadium Live" и 12 мая в питерском дворце спорта "Юбилейный". На этих концертах прозвучат все песни с альбома "Дурень", включая самый известный хит Алисы "Трасса Е-95" и не игравшуюся живьём с конца 90-х годов композицию "Пляс Сибири". Также в сэт-лист концертов войдут песни с других альбомов, наиболее акуальные для сегодняшнего Константина Кинчева.



Алиса не в первый раз будет праздновать юбилей альбома. Группа уже отмечала концертами 20-летия "Шестого лесничего", "Шабаша", "Для тех, кто свалился с Луны", "Чёрной метки". Tweet

[29-12-2016 19:01 ] Юбилейный концерт Алексея Кортнева и Камиля Ларина покажут по ТВ 2 января в 23:15 на канале НТВ будет показана телеверсия совместно юбилейного концерта лидера группы Несчастный случай Алексея Кортнева и актёра театра "Квартет И" Камиля Ларина "Два по 50".



Концерт состоялся 19 ноября в московском зале "Крокус сити холл". Помимо Несчастного случая и "Квартета И" в шоу приняли участие друзья именинников: Валдис Пельш, Михаил Ефремов, Диана Арбенина, Ирина Богушевская, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Максим Леонидов, группы Би-2 и Uma2rman.



Подробный отчёт об этом концерте можно прочитать на нашем портале rRock.ru. Tweet

[29-12-2016 0:03 ] Фёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографии Фёдор Чистяков стал героем авторизованного фильма-биографии "Выше ноля".



"Работа, созданная режиссёром Анатолием Зайончковским, охватывает почти двадцатилетний период жизни музыканта, начавшийся как раз после прекращения активной деятельности группы Ноль. В это время Чистяков много экспериментировал с разными жанрами и направлениями, несколько раз был близок к решению оставить музыку навсегда, но в итоге создал концертную программу, равной которой по энергетике в России не было давно. В фильме, кроме откровенного рассказа самого Фёдора, использовано много интервью с его коллегами и уникальный архивный материал, предоставленный самим артистом", - сообщается в пресс-релизе работы. Подробнее о фильме Чистяков рассказывал в интервью нашему порталу rRock.ru.



Премьера "Выше Ноля" состоялась в ноябре на одном из телеканалов. Tweet