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[29-01-2017 17:52]Вячеслав Бутусов записывает песни с классическими и электронными музыкантами
Лидер Ю-Питера Вячеслав Бутусов и пианистка Екатерина Мечетина представили совместную песню.
Выбор музыкантов пал на композицию "Бедная птица", впервые изданную двадцать лет назад на последнем альбоме группы Наутилус Помпилиус "Атлантида". Послушать новую концертную версию песни можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.
Это не первая совместная работа Бутусова и Мечетиной. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, минувшей осенью в Санкт-Петербурге состоялась премьера совместного проекта артистов "Пробуждённая радость". Участники проекта исполнили 17 специально отобранных песен, которые перемежались чтением небольших притч из новеллы "Пробуждённая радость", входящей в бутусовскую книгу "Архия". Специально для концерта Бутусов и Мечетина записали новую композицию "К ангелам".
[28-01-2017 12:02]Илья Чёрт принял участие в трибьюте Вадима Курылёва
Лидер Пилота Илья Чёрт записал песню "Смерти не было" для трибьюта Вадима Курылёва и группы Электрические партизаны.
Песня "Смерти не было" была впервые опубликована в 2010 году на альбоме Электрических партизан "Век неспокойного солнца". "Эта песня всегда была у нас одной из самых эзотерических, и вот её новая реинкарнация... Слушаем и понимаем, что без неё и трибьют был бы не трибьют..." - прокомментировал кавер сам Курылёв. Послушать версию Ильи Чёрта можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.
Работа над альбомом-трибьютом Электрических партизан "Подпольный рок" длится уже несколько лет. Помимо Чёрта свои каверы на песни Курылёва записали группы Разные люди, СПБабай, Собаки Качалова, Вертикаль, Урбан Пиночет и другие. Ожидается также участие коллективов НЭП, Декабрь, Бригадный подряд, Михаила Башакова, Ермена Анти, Бранимира, Андрея Тропилло.
Перепеть любимую композицию Электрических партизан может любой желающий.
[27-01-2017 18:56]Светлана Сурганова записала песни военных лет
Состоялся релиз нового альбома группы Сурганова и оркестр "Песни военных лет".
Работа над диском началась ещё несколько лет назад. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, идея записать подобный альбом возникла ещё в 2015 году - после того, как Светлана Сурганова в День Победы сыграла концерт из песен, появившихся во время Второй Мировой войны. 8 сентября прошлого года - в День начала блокады Ленинграда - Сурганова и оркестр представили сингл "Тёмная ночь", предваряющий выход альбома.
Сам же альбом "Песни военных лет" приурочен к другой дате - Дню снятия блокады Ленинграда.
Трек-лист альбома:
1. Нам нужна одна победа
2. Журавли
3. Песня о далёкой Родине
4. Самолёты
5. На безымянной высоте
6. Тёмная ночь
7. Любимый город
8. Катюша
9. Пора в путь дорогу
10. Смуглянка
11. Соловьи
12.
[26-01-2017 20:13]Браво сыграет концерт из редких песен к выходу книги о группе
Традиционные весенние концерты группы Браво пройдут в столицах в конце апреля.
22 апреля в московском клубе "YotaSpace" и 28 апреля в питерском зале "А2" стиляги представят программу "Бравоспектива". "В апреле кроме "лучшего и любимого" сыграем нечасто исполняемые песни с разных альбомов", - сообщил Евгений Хавтан. Также к концертам выйдет CD-сборник с этими песнями, а издательство АСТ выпустит книгу о Браво с рабочим названием "Ветер знает, где его искать". Автором книги стал журналист Алексей Певчев, который пару лет назад уже писал о Браво для книжной серии "Легенды нашего рока".
Новая же книга выйдет в серии "Легенды русского рока", запущенной в 2015 году, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, с тома о Викторе Цое и Кино.
[26-01-2017 19:44]КняZz представил сразу два трека с будущего альбома
Состоялась премьера двух новых песен группы КняZz.
Музыканты выложили в интернет песни "Брат" и "Банник". Первую можно послушать в сообществе rRock.ru вКонтакте, а вторую - на сервисе "Яндекс.Музыка". Обе песни войдут в новый альбом Андрея Князева, который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, планируется к выходу весной 2017 года.
"Название альбома пока озвучивать рано, но могу сказать лишь то, что по саунду он будет отличаться от предыдущих наших работ. Гитары станут повеселее, повыразительнее, а это значит, что будет панк-рок в старых добрых традициях", – рассказывал в интервью Князь. Помимо "Брата" и "Банника" в альбом войдут композиции, которые минувшим летом были изданы в виде цифровых синглов: "Призраки Там-Тама" и "Колдун-кабан".
[25-01-2017 19:44]Louna познакомит страну с "Дивным новым миром"
Группа Louna готовит масштабный концертный тур, посвящённый презентации последнего альбома "Дивный новый мир".
"Мы будем играть почти все песни с новой пластинки, но, естественно, любимые многими хиты и боевики из турового трек-листа мы никуда не уберем и будем радовать пришедших на концерты людей и песнями с предыдущих альбомов. Для нас также примечателен тот факт, что мы повезем с собой в этот тур свет, помимо звука, и декорации так называемые, для воссоздания и визуальной концепции атмосферы данного альбома", - рассказала Лусинэ Геворкян в интервью "Нашему радио".
Тур стартует 3 марта в Рязани. Далее группа отправится в Пензу, Самару, Тольятти, Саратов, Екатеринбург и другие российские города. 25 марта Louna сыграет концерт в московском клубе "Stadium", к которому, по словам Лу, "готовится необычное и красивое шоу". Аналогичное выступление в Санкт-Петербурге планируется на 14 апреля.
Напомним, что альбом "Дивный новый мир" вышел 9 декабря.
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