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[9-01-2017 22:21]Фёдор Чистяков завершил проект "Выше Ноля" видеоверсией своего концерта

Фёдор Чистяков завершил проект "Выше Ноля" видеоверсией своего концертаФёдор Чистяков опубликовал видеоверсию концерта "Выше нОля", состоявшегося два года назад в питерском ЛДМ.

Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в январе 2016 года это выступление было издано в виде концертного альбома. "Удивительное стечение обстоятельств. Редкий случай когда сложилось всё. И зал, и группа, и запись звука, и съёмка видео. Зал был именно тот самый Ленинградский Дворец Молодёжи, в котором проходил судьбоносный для группы Ноль 5-й фестиваль Ленинградского Рок-Клуба, давший группе путёвку в жизнь. Зал, в здании которого в 90-е находилась студия звукозаписи, в которой были записаны альбомы "Сказки" (1989) и "Северное Буги" (1990) и многие другие альбомы Питерского рока. Все эти обстоятельства и внутренние и внешние слились воедино, и состоялся настоящий прорыв.

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[9-01-2017 21:18]Вася Обломов доказал, что он "Живее всех живых"

Вася Обломов доказал, что он "Живее всех живых"Вася Обломов показал видеоверсию своего первого концертного альбома "Живее всех живых", который, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, вышел в феврале прошлого года.

Сам концерт состоялся в апреле 2015 года в московском клубе "YotaSpace". Всё выступление на одной сцене с Васей играли гитарист Дмитрий Емельянов, скрипачка Ася Соршнева, аккоредонист, флейтист и саксофонист Дмитрий Карев, барабанщик Валентин Тарасов. Специальными гостями шоу стали Глеб Самойлов и Паша Чехов. Подробный отчёт с концерт можно прочитать на rRock.ru.

Посмотреть концерт "Живее всех живых" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.

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[7-01-2017 18:36]Рок-группы отметили Новый год на фестивале "Frost"

Рок-группы отметили Новый год на фестивале "Frost"Уважаемые посетители rRock.ru! Вашему вниманию предлагается отчёт о новогоднем фестивале "Frost", который состоялся 4 января 2017 года в московском клубе "Bud Arena"!

Долгие годы в нашей стране существует странный стереотип о том, как нужно проводить длинные новогодние праздники. Целые семьи, от мала до велика, едят праздничные салаты, иногда ходят в гости и, конечно, смотрят всякую пакость по телевидению, где на всех каналах одни и те же поп-артисты или юмористы поют, пляшут и веселятся. Для борьбы с этим "совковым" заблуждением несколько лет назад энтузиасты придумали новогодний рок-фестиваль "Frost". Родившись в 2012 году в Санкт-Петербурге, за пять лет "Frost" успешно распространил свою географию на Архангельск, Петрозаводск, Вологду и Великий Новгород, Нижний Новгород. В 2016 году фестиваль, наконец, добрался до Москвы. Успех столичного "Frost'а" был очевиден, ведь собрать крупнейшую концертную площадку города "Stadium Live" – дело непростое.

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[7-01-2017 12:51]Бригадный подряд дал "Уроки панк-рока" на даче

Бригадный подряд дал "Уроки панк-рока" на дачеВ последний день 2016 года группа Бригадный подряд представила новый клип "Уроки панк-рока", снятый на даче.

Один из главных хитов Бригадного подряда "Уроки панк-рока" появился в 2006 году на альбоме "Так не должно быть". В записи студийной версии песни поучаствовали Михаил Горшенёв из Короля и Шута и Александр "Чача" Иванов из НАИВа. В прошлом году, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, "Уроки панк-рока" были перезаписаны для пластинки "Реинкарнация-2", состоящей из современных обработок старых песен коллектива.

Посмотреть клип "Уроки панк-рока" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.

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[6-01-2017 23:26]Борис Гребенщиков поздравил с праздниками новогодней песней

Борис Гребенщиков поздравил с праздниками новогодней песнейГруппа Аквариум написала песню к Новому году и Рождеству.

В тексте песни Борис Гребенщиков высказал свои пожелания к 2017 году: "Дай нам Мира Господи в этот Новый год". Будет ли эта песня издана на каких-то релизах Аквариума - пока неизвестно. Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в прошлом году группа хотела выпустить второй после "Песен нелюбимых" мини-альбом, но этим планам не суждено было сбыться.

Послушать новогоднюю песню можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.

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[6-01-2017 22:11]Сплин снял новый клип в автомобиле

Сплин снял новый клип в автомобилеГруппа Сплин представила новый клип на песню "Храм".

Как такого сюжета в ролике нет. На чёрно-белом видео Александр Васильев ведёт автомобиль и поёт.

Напомним, что это уже четвёртый клип на песни с нового альбома Сплина "Ключ к шифру". В прошлом году группа показала ролики "Пирамиды", "Окраины" и "Земля уходит из-под ног". Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, Сплин также планирует экранизировать композицию "Медный грош".

Посмотреть клип "Храм" можно либо в сообществе rRock.ru вКонтакте, либо на нашем сайте.

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[6-01-2017 21:51]РЕН-ТВ покажет концерт Ленинграда в Ледовом дворце

РЕН-ТВ покажет концерт Ленинграда в Ледовом дворце13 января в 23:00 на канале РЕН-ТВ выйдет специальный выпуск музыкальной передачи Захара Прилепина "Соль". В рамках программы покажут концерт группировки Ленинград.

Как ранее сообщал наш портал rRock.ru, концерт Ленинграда планировалось показать в конце декабря, но из-за траура эфир был отменён. Вместо обещанного выступления Ленинграда на польском фестивале "Woodstock" 2013 года, в этот раз РЕН-ТВ хочет показать свежий концерт, случившийся 3 декабря в московском Ледовом дворце ВТБ.

Напомним, что это не первое обращение "Соли" к творчеству Сергея Шнурова. В начале 2016 года РЕН-ТВ транслировало один из свежих концертов Ленинграда. А вот в обычном студийном формате программы Ленинград пока не ...

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FLARE в Тема Баре (Москва)
СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ в клубе "16 тонн" (Москва)
THE MATRIXX в клубе "Stereo hall" (Москва)
КАЛИНОВ МОСТ в клубе "Космонавт" (Санкт-Петербург)
FLARE в клубе "Shamrock" (Королёв)
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