[19-01-2017 20:35 ]

Группа Би-2 выпустила новый концертный альбом.



В основу релиза легло аншлаговое выступление Би-2 26 ноября 2016 года в московском "Крокус сити холле" с программой "Best of". На двух концертах 25 и 26 ноября группа сыграла главные песни из всех своих альбомов, а также представила две новые композиции "Лайки" и посвящённую памяти Александра Ротаня "Алиса". Обе новинки, как ранее сообщал наш портал rRock.ru, в начале прошлой осени были изданы отдельным синглом, а позже войдут в новый номерной альбом Би-2. В феврале состоится премьера видеоклипа на песню "Алиса".



Послушать все песни из альбома "THE BEST OF @ Crocus City Hall, 26/11/16" можно в сообществе rRock.ru вКонтакте.



Би-2 и в 2017 году продолжат показывать программу "Best of" на концертах. В конце января группа отправится в тур по Северной Америке, далее программу увидят в Сочи, Новомосковске, Казани, Мурманске.